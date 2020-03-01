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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روبرتسون: نقدم اعتذارنا للجماهير ونعدهم بالعودة امام البلوز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
تحدث لاعب فريق ليفربول الانكليزي، اندي روبرتسون عقب خسارة الريدز المفاجئة أمام فريق واتفورد بنتيجة ثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال روبرتسون:" واتفورد كان قوياً، على عكسنا نحن حيث أننا احتجنا الوقت للدخول في أجواء اللقاء لكننا لم نقدم المستوى المعهود".
وأضاف روبرتسون:" الجماهير لم تتوقع ظهورنا بهذا الشكل، لا يسعنا سوى الاعتذار، وعلينا ان نستمر بتقديم موسمنا المميز حتى الآن، فالجميع يعرف ان لقب البريميرليغ لم يحسم بعد، والان علينا الرد امام تشيلسي يون الثلاثاء القادم".
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