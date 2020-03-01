شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعبو برشلونة يصلون الى العاصمة الاسبانية قبل مواجهة الريال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 وصل لاعبو نادي ​برشلونة​ الى العاصمة الاسبانية مدريد حيث يستعد لخوض مباراة الاياب من ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم ضمن الاسبوع ال 26 من عمر الدوري خلال الموسم الحالي، حيث يحتل البلوغرانا صدارة ترتيب الدوري الاسباني بفارق نقطتين فقط عن مدريد وبواقع 55 نقطة من 25 مباراة.

وكانت طائرة برشلونة قد غادرت المدينة الكتالونية عند الساعة الثانية عشر بتوقيت بيروت قبل ان تصل الى العاصمة الاسبانية بعد اكثر بقليل من ساعة حيث ترجل عنها لاعبو الفريق الكتالوني استعداداً لخوض احد اهم مباريات الموسم الحالي.

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