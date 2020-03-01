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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يسخر من كورتوا بعد تصريحاته عن ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
أكد البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الاسباني، أنه لا يخشى مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في الكلاسيكو المرتقب ضمن الجولة 26 من الليغا.
وقال كورتوا لشبكة فوكس سبورتس:" أفكر في ميسي قبل الكلاسيكو؟ الوضع الحالي ليس كذلك، كان هذا حالي في الموسم الأول مع أتلتيكو، خاصة عندما تلعب في الكامب نو ضد كل هؤلاء النجوم".
وأضاف:" في تلك اللحظة، إذا لم تفكر في مواجهة ميسي ونجوم برشلونة، فبالتأكيد هناك خطأ ما".
وتابع:" لكن اليوم، الوضع مختلف، ميسي مثل أي لاعب آخر، لقد درسناه كما نفعل مع لاعب من سيلتا فيغو أو ليفانتي، لا يوجد فرق".
الا ان الحساب الرسمي لبرشلونة، رد على تصريحات كورتوا من خلال نشر مقطع فيديو لـ 9 أهداف أحرزها البرغوث في مرمى البلجيكي.
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