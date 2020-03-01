شكرا لقرائتكم محمد فاروق يقود هجوم بيراميدز أمام زاناكو الزامبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لبيراميدز، تشكيل مواجهة زاناكو الزامبى، المقرر انطلاقها فى الثالثة عصر من اليوم، الأحد، باستاد لوساكا الوطنى بالعاصمة الزامبية، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشرة.

وجاء التشكيل كالتإلى: حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: أحمد توفيق، عبد الله بكرى، على جبر، محمد حمدى.

خط الوسط: محمود حمادة ونبيل دونجا وأمامهما إبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإيريك ترأورى.

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خط الهجوم: محمد فاروق.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة، يوم الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة ، ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخه حيث قدم فى مستوى أكثر من رائع له فى أول مشاركة أفريقية له، جاء فريق بيراميدز فى المركز الأول فى المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز فى خمس مباريات وتعادل فى واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا فى دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثانى بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربى وصيف النسخة السابقة.

وابتعد ألفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا ، ويواجه ألفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما ألفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

وأسندت لجنة الحكام بالإتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة اليوم للحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعأونه ليونيل حاسنى من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلى من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر ومن جانبه ، طالب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير ألفنى لبيراميدز لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل للدور التإلى بالبطولة ، لاسيما أن الفريق اعتاد تحقيق الفوز خارج أرضه منذ بداية مشواره بالكونفدرالية وأطاح بفرق كبيرة مثل النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى ، ويعول فريق بيراميدز على نجمه عبد الله السعيد، والذى سجل هدفين وصنع هدفا فى 8 مشاركات فى الكونفدرالية.