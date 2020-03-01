الإصابة تلاحق معلول وأجاي.. والأهلي يؤكد لحاقهما بموقعة صن دوانز

جدة - عمرو شويل طاردت الإصابة ثنائي الأهلي التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي، خلال مواجهة صن داونز التي أقيمت أمس السبت على ملعب ستاد القاهرة وحسمها الفريق الأحمر لصالحه بثنائية نظيفة والتي جاءت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتألق معلول بمعاونة أجاي فى قيادة الجبهة اليسري فى مباراة الأهلي ، قبل أن يتعرض معلول لإجهاد في العضلة الأمامية ويصاب أجاي بإجهاد في العضلة الضامة.

وقلل الجهاز الطبي بالأهلي من تأثير إصابة الثنائي معلول وأجاي على لحاقهم بمباراة العودة مؤكدين على لحاق الثنائي بموقعة بريتوريا.

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وتغادر بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة من مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غد، الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

وتراجعت إدارة النادى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.