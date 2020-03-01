التشكيل المتوقع لمباراة المصري ضد نهضة بركان

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جدة - عمرو شويل المصري ضد نهضة بركان

يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي،نظيره نهضة بركان المغربي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية، والتى تشهد الظهور الأول لطارق العشري المدير الفني الجديد لأبناء المدينة الحرة بعد أن تولي المسؤولية خلفا لإيهاب جلال الذى أقيل بسبب سوء نتائج الفريق فى الأونة الأخيرة بالدوري،بالإضافة إلى خروجه من بطولة كاس مصر على يد المقاولون العرب.

موعد مباراة المصري ضد نهضة بركان

تقام مباراة المصري ضد نهضة بركان فى التاسعة مساء اليوم (الأحد)،بتوقيت القاهرة،على ستاد السويس الجديد فى حضور 1000 مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الافريقية في نسختها السابعة عشرة ،على أن تقام مباراة العودة 8 مارس الجارى بالمغرب.

تشكيل المصري ضد نهضة بركان



ومن المتوقع أن يخوض المصري مباراة نهضة بركان بتشكيل مكون من:



أحمدعبدالفتاح في حراسة المرمي

كريم العراقي، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عمر كمال عبد الواحد في خط الدفاع. كريم العراقي، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عمر كمال عبد الواحد في خط الدفاع. فريد شوقي، إيزي ايميكا، سعيدو سينبوري، مفتاح طقطق، أحمد ياسر في خط الوسط.

محمود وادي في خط الهجوم. المصري ضد نهضة بركان ويأمل طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى فى الخروج بنتيجة إيجابية فى أولى لقاءاته كمديرا فنيا للفريق البورسعيدى، لذلك حرص على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه خلال الفترة الماضية من أجل حثهم على بذل قصارى جهدهم للفوز والسعى إلى التأهل إلى الدور التالي على حساب بطل المغرب. على الجانب الآخر،يسعى طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربى عن تحقيق نتيجة إيجايبة قبل مباراة العودة الاحد المقبل بالمغرب في ظل رغبة الفريق بالتتويج بالكونفدرالية بعد خسارة اللقب في المباراة النهائية بالنسخة الماضية لصالح الزمالك بركلات الترجيح. Advertisements تشكيل نهضة بركان المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض نهضة بركان المباراة بتشكيل مكون من:

حمزة عقبي فى حراسة المرمى. حمزة عقبي فى حراسة المرمى. عمر نمساوي ، إيسوفو دايو ، محمد فرحان ، محمد عزيز فى خط الدفاع. زايد كروش ، بكر الهلالي ، أمين الكاس فى خط الوسط. محسن ياجور، حمدي العشير، أداما با في خط الهجوم.

المصري ضد نهضة بركان

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "إدارة مباراة الليلة إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو ، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا .