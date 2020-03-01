اتجاه في الجبلاية لمعاقبة كهربا بالإيقاف 8 مباريات فقط

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جدة - عمرو شويل يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة، إلى تخفيف عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى، الموقعة عليه بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصرى التي أقيمت في الإمارات، وانتهت بفوز الزمالك على الأهلى بركلات الترجيح.
وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري قررت إيقاف محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
وقدم الأهلى تظلما على قرار إيقاف كهربا لاتحاد الكرة الذى أحاله إلى لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بسبب أن لجنة الانضباط لا تقبل أى تظلم على لاعب تم إيقافه أكثر من 8 مباريات، بينما تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم لذا تمت إحالته للجنة الاستئناف.
وأكد المصدر أن عقوبة كهربا تم تخفيفها من الإيقاف لنهاية الموسم إلى الإيقاف 8 مباريات، وهو ما يعيد اللاعب إلى الحياة الكروية.
وسلّم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سيديهات مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك للجنة الاستئناف، برئاسة عادل الشوربجى، ليتم النظر في التظلم المقدم من النادى الأهلى ضد عقوبة إيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم والذي سينتج عنه تخفيض عقوبة الجناح الدولي.
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