شكرا لقرائتكم جيانا فاروق تتوج ببرونزية الدورى العالمي للكاراتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية ، و المركز الثالث ، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه ، بوزن 61 كجم ، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3

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يذكر أن لاعبى منتخب الكاراتيه حققوا 7 ميداليات متنوعة فى بطولة البريميرليج الدولية التى أقيمت فى الإمارات، وحقق لاعبو المنتخب ثلاث ميداليات فضية جاءت من نصيب ياسمين حمدى فى وزن 55 كجم وفريال أشرف فى وزن 68 كجم وشيماء أبو اليزيد فى وزن فوق 68 كجم، كما حصد لاعبو كاتا جماعى على الميدالية البرونزية فى منافسات البطولة، و حقق لاعبو المنتخب 3 برونزيات ايضا عن طريق جيانا فاروق على برونزية وزن 61 كجم، ومنه شعبان فى وزن فوق ٦٨ كجم وعبدالله ممدوح فى وزن ٧٥ كجم.

كان عدد من الحكام المصريين حصلوا على الشارة الدولية على هامش البطولة، وهم كل من عاطف صابر، محمود هاشم، هشام الصادق، سمر عبد الله، وليد حمدلله، أحمد حمدى، سامح محمد، محمود عباس رفاعى، بسام محمود.