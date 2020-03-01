شكرا لقرائتكم اسبتعاد كهربا وإكرامى وصبحي من قائمة الأهلي لموقعة الإياب أمام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد صن داونز



أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة الفريق لرحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز السبت المقبل فى "إياب" ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي ضد صن داونز



ضمت قائمة الأهلى كل من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هانى.

الأهلي ضد صن داونز



واستبعد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كل من:

شريف إكرامى ومحمود كهربا وحسام عاشور ومحمود وحيد وصالح جمعة لاعتبارات فنية، ورمضان صبحى للإصابة، من قائمة مباراة صن داونز المرتقبة السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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الأهلي ضد صن داونز

من المنتظر أن تغادر بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غد، الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة . موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

يحل الأهلي ضيفاً على صن داونز في الثالثة عصر يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتراجعت إدارة النادى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.