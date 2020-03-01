شكرا لقرائتكم النجم محمد إبراهيم يحتفل بعيد ميلاده الـ 28 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويعتبر محمد إبراهيم المولود فى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قد بدأ مسيرته الكروية فى نادى كروم جناكليس ثم انضم لقطاع الناشئين بنادى الزمالك ، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009 تحت قيادة حسام حسن .

لعب محمد إبراهيم مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً فى كولومبيا، وأحرز هاتريك فى مرمى منتخب النمسا ليكون أول لاعب مصرى وأفريقى يفعل ذلك.

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وتوج محمد إبراهيم مع الزمالك بـ 9 بطولات قارية ومحلية منهم 6 كأس مصر، و1 سوبر مصري سعودى، وواحد سوبر مصري على حساب الأهلى، وواحد كونفدرالية .

ويعتبر من اجمل اهدافه ، الهدف التاريخي الذى سجله فى مرمى شاختار دونيتسك الأوكرانى ، في دورة أبو ظبي الودية عندما قطع الكرة من منتصف الملعب وانطلق كالصاروخ من الجهة اليسرى وسدد من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الأوكراني ، وكذلك هدفه فى مرمى النادى المصرى ، من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء موسم 2010/2011 ، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة ، بالإضافة إلى الهدف الذى سجله فى مرمى جازيللى التشادى ، بدور الـ 64 من دورى أبطال افريقيا عام 2013 .