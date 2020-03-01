اخبار الرياضه

النجم محمد إبراهيم يحتفل بعيد ميلاده الـ 28

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم النجم محمد إبراهيم يحتفل بعيد ميلاده الـ 28 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

ويعتبر محمد إبراهيم المولود فى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة،  قد بدأ مسيرته الكروية فى نادى  كروم جناكليس ثم انضم لقطاع الناشئين بنادى الزمالك ، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009  تحت قيادة حسام حسن  .

 

لعب محمد إبراهيم مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً فى كولومبيا، وأحرز هاتريك فى مرمى منتخب النمسا ليكون أول لاعب مصرى وأفريقى يفعل ذلك.

Advertisements

 

 وتوج محمد إبراهيم مع الزمالك  بـ 9 بطولات قارية ومحلية منهم 6 كأس مصر، و1 سوبر مصري سعودى، وواحد سوبر مصري على حساب الأهلى، وواحد كونفدرالية .

 

ويعتبر من اجمل اهدافه ، الهدف التاريخي  الذى سجله فى مرمى شاختار دونيتسك الأوكرانى ،  في دورة أبو ظبي الودية عندما قطع الكرة من منتصف الملعب وانطلق كالصاروخ من الجهة اليسرى وسدد من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الأوكراني ، وكذلك هدفه فى  مرمى النادى المصرى ، من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء موسم 2010/2011 ، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة   ، بالإضافة إلى الهدف الذى سجله فى مرمى  جازيللى التشادى ، بدور الـ 64 من دورى أبطال افريقيا عام 2013 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النجم محمد إبراهيم يحتفل بعيد ميلاده الـ 28 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا