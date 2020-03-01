شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم يدخل دائرة اهتمام حسام البدري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي دائرة اهتمام الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري بعد تألقه اللافت مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، ويعكف الجهاز الفني للمنتخب على اختيار أفضل العناصر قبل معسكر الفراعنة المقرر انطلاقة يوم 23 مارس الجاري والذي يأتي استعداداً لمواجهتي توجو في التصفيات الافريقية.

ويحرص الجهاز الفني على متابعة جميع المباريات من خلال عمل جولات مكوكية في جميع الملاعب المصرية تنفيذا للخطة التي وضعها حسام البدري لانتقاء أفضل العناصر وأرثاء مبدأ العدل والتأكيد أن باب المنتخب مفتوح امام جميع اللاعبين.

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وتغادر بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة من مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غد، الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

وتراجعت إدارة النادى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.