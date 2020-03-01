شكرا لقرائتكم محمد الشوربجى يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمى الجديد للرجال فى شهر مارس الجاري، الذى شهد حفاظ محمد الشوربجى على الصدارة للشهر الثاني على التوالي، والتي استعادها في تصنيف فبراير الماضي من جديد بعد 11 شهراً متتالياً من هيمنة على فرج لاعب وادى دجلة على القمة.

وكان محمد الشوربجي قد توج ببطولة جي بي مورجان في يناير الماضي، والتي تعد أول بطولة بفئة البلاتينيوم في 2020، وهو ما ساعد الشوربجي على استعادة صدارة التصنيف من جديد، خاصة أنه منذ بداية الموسم حصد ثلاث بطولات كان أولها الصين المفتوحة ثم سان فرانسيسكو وأخيراً جي بي مورجان.

وفى المركز الثانى جاء على فرج لاعب وادى دجلة، الذى كان قد غاب عن المشاركة فى بطولة العالم الفردية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى، كما أنه ودع بطولة جي بي مورجان من نصف النهائي.

وحافظ طارق مؤمن لاعب الجزيرة وبطل العالم فى النسخة الأخيرة على المركز الثالث في تصنيف شهر فبراير، وكذلك حافظ كريم عبد الجواد لاعب الأهلي على المركز الرابع، لتؤمن مصر هيمنتها على المربع الذهبي بقائمة أفضل 10 لاعبيين في العالم.

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وواصل مروان الشوربجي الحفاظ على المركز الثامن، فيما خرج محمد أبو الغار من قائمة التوب 10 بعد تراجعه مركزين لتراجع نتائجه الأخيرة واستقر بالمركز الحادي عشر.

وتقدم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم للناشئين إلى المركز ال 18.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020، كما حصد طارق مؤمن بطولة كأس كندا.