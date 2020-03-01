شكرا لقرائتكم لجنة مسابقات اليد تقرر تقديم مباراة الزمالك وبنها في كأس مصر 60 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم عن تقديم موعد مباراة الزمالك و بنها و المقرر إقامتها غدا الأثنين في إطار دور الـ على صالة الأخير لمدة 60 دقيقة ليقام اللقاء في الرابعة عصرا بدلا من الخامسة .

و من جانبه أكد عبد المنعم أن هذا التقديم بناءا على طلب صالة بنها المستضيفة للقاء على ملعبها .

و تشهد مباريات دور الـ 16 بكأس مصر مواجهات أخرى بخلال لقاء الزمالك بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الأهلى و الجزيرة مع سبورتنج و الزهور مع مركز شباب إستاد المنصورة و الحوار مع المعادى و هليوبوليس مع البنك الأهلى و تكرير البترول مع الأوليمبى و طلائع الجيش مع سموحة .

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تأهل فريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر وذلك بعد انسحاب فريق هوليوليدو من مباراتهما في دور الـ 32 للبطولة والتي كان مقررا لها الأثنين قبل الماضى علي صالة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

أما الجولة الخامسة بدوري محترفى الرجال فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى وطلائع الجيش مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع الزمالك وسموحة مع الأوليمبى .

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.