شكرا لقرائتكم ليس كهربا فقط.. التظلمات تدرس تخفيف عقوبة شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، تخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، الموقعة عليه بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصرى التي أقيمت في الإمارات، وانتهت بفوز الزمالك على الأهلى بركلات الترجيح.

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري قررت إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

وتفكر لجنة التظلمات تخفيف عقوبة شيكابالا من 8 مباريات على نفس درب تخفيف عقوبة محمود كهربا التي وصل لإدارة الأهلى تأكيدات بتخفيفها من الإيقاف نهاية الموسم إلى 8 مباريات فقط، وهو ما يؤكد تخفيف عقوبة قائد الزمالك.

Advertisements

وسلّم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سيديهات مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك للجنة الاستئناف، برئاسة عادل الشوربجى، ليتم النظر في التظلم المقدم من النادى الأهلى ضد عقوبة إيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم والذي سينتج عنه تخفيض عقوبة الجناح الدولي.

وقدم الأهلى تظلما على قرار إيقاف كهربا لاتحاد الكرة الذى أحاله إلى لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بسبب أن لجنة الانضباط لا تقبل أى تظلم على لاعب تم إيقافه أكثر من 8 مباريات، بينما تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم لذا تمت إحالته للجنة الاستئناف.