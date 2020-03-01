شكرا لقرائتكم فلادان الأهلي.. "سوبرمان" يؤمن بمقولة الفيلسوف اليوناني سقراط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يؤمن الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب أهلي جدة الجديد بمقولة الفيلسوف اليوناني سقراط "أعلم بأني لا أعلم شيئا" والتي تحث الشخص على مواصلة التعلم وعدم الاكتفاء.

ووقع النادي الغربي مع المدرب الصربي يوم الجمعة بعدما استقال الأخير من تدريب نادي النجم الأحمر في ديسمبر الماضي وهو في صدارة الترتيب وبعد تتويجه ببطولة الدوري مرتين وإيصال الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا عامين متتاليين.

ويعتقد فلادان أن كرة القدم ليست بدنية فقط بل أنها تعتمد بالشكل الأكبر على الذكاء "لاعب كرة القدم ذكي جدا، وهي لعبة تعتمد على الذكاء بشكل كبير". ويثق ميلويفيتش أن الحزم هو ما يجب أن يتحلى به المدرب وأن يتخلى عن معرفته بالمدرب من وجهة نظر اللاعب، ولهذا السبب يرتكب المدربون الأخطاء في خلط الحزم مع العصبية والقذف ورمي العبوات.

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فلادان بقميص سوبرمان المهدى من قبل لاعبيه

وشبه فلادان بشخصية الرجل الخارق "سوبرمان" من قبل لاعبيه في النجم الأحمر لتأثيره الكبير عليهم وعلى نتائج الفريق الإيجابية.

وولد فلادان لأبوين مثقفين بحسب قوله، إذ كان والده مهندسا ومسؤولا في مصنع، وعملت والدته لمكتب المحاسبة العام. وكان غوران، شقيق فلادان، مثله الأعلى في كرة القدم، إلا أن الأول تسبب بصدمة لأخيه بعدما انتقل من النجم الأحمر إلى الغريم الأزلي بارتيزان بلغراد.

فلادان بجانب فلادا

وخلال مقابلة لفلادان ومساعده فلادا مع تيليغراف الصربية، كررا كلمة "تعليم" في أكثر من مناسبة خلالها لإيمانهما التام بمقولة سقراط "أعلم بأني لا أعلم شيئا". وخلال إشرافهما على الفريق الأول لم يتعرض أي لاعب لإصابة عضلية قط خلال التدريبات فقط تلك التي تأتي خلال المباريات. واعتمد مدرب أهلي جدة الجديد على مساعده فلادا في 4 أندية سابقة وهي كوكاريكي وأومونيو وبانيونيوس والنجم الأحمر.