شكرا لقرائتكم الأهلي يهزم صن داونز ويقترب من نصف نهائي الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد التونسي علي معلول فريق الأهلي المصري، لفوز هام على صن داونز الجنوب إفريقي 2 - صفر يوم السبت، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وتقدم الأهلي في الدقيقة 56 عن طريق لاعبه التونسي علي معلول، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68.
ويلتقي الفريقان في ذهاب دور الثمانية في السابع من مارس المقبل، حيث يكفي الأهلي التعادل أو حتى الهزيمة بفارق هدف لحسم تأهله، بينما يتوجب على صن داونز الفوز 3 - صفر للتأهل للمربع الذهبي.
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