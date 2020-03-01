ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول.. وقائمة الهدافين بعد صيام صلاح

كتب: ضياء السقا

تلقى فريق ليفربول، أول خسارة له في مسابقة الدوري الإنجليزي هذ الموسم على يد مضيفه واتفورد 3-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من "البريميرليج".

وبهذه النتيجة ينتهي حلم ليفربول في تحقيق موسم اللاهزيمة، بعد خسارته للمرة الأولى، حيث كان قد فاز في 26 مباراة وتعادل في مباراة واحدة.

وفشل الريدز في تحقيق الفوز الـ 19 على التوالي بالدوري الإنجليزي والذى كان سيجعلهم ينفردون بالرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بالبطولة متخطين الإنجاز الذي حققه مانشستر سيتي في 2017 بتسجيله 18 انتصاراً متتالياً.

Advertisements

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 79 نقطة متفوقاً بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، والذي له مباراة مؤجلة، وفي المركز الثالث ليستر سيتي بـ50 نقطة، وتشيلسي رابعا بـ45، ومان يونايتد خامسا بـ41، وتوتنهام سادسا بـ40.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر القائمة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ,وأوباميانج لاعب أرسنال بـ17 هدفا لكل منهما، يليهما أجويرو بـ16 هدفا، وصلاح وإنجز في المركز الثالث بـ15 هدفا، وراشفود رابعا بـ14 هدفا، وإبراهام وماني خامسا بـ13 هدفا.