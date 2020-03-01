شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق تفوز بالميدالية البرونزية فى الدوري العالمي للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت جيانا فاروق ، لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3.

كما توج طه طارق، لاعب المنتخب بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، بوزن فوق 84 كجم، ليرتفع رصيد مصر فى البطولة إلى 4 برونزيات، بعدما حققت ياسمين حمدى، وعلى الصاوى لاعبى المنتخب ميداليتين برونزيتين، بينما حققت رضوى سيد المركز الخامس فى المنافسات .

يذكر أن لاعبى منتخب الكاراتيه حققوا 7 ميداليات متنوعة فى بطولة البريميرليج الدولية التى أقيمت فى الإمارات، وحقق لاعبو المنتخب ثلاث ميداليات فضية، جاءت من نصيب ياسمين حمدى فى وزن 55 كجم وفريال أشرف فى وزن 68 كجم وشيماء أبو اليزيد فى وزن فوق 68 كجم، كما حصد لاعبو كاتا جماعى على الميدالية البرونزية فى منافسات البطولة، وحقق لاعبو المنتخب 3 برونزيات ايضا عن طريق جيانا فاروق على برونزية وزن 61 كجم، ومنه شعبان فى وزن فوق 68 كجم وعبدالله ممدوح فى وزن 75 كجم.

كان عدد من الحكام المصريين حصلوا على الشارة الدولية على هامش البطولة، وهم كل من عاطف صابر، محمود هاشم، هشام الصادق، سمر عبد الله، وليد حمد لله، أحمد حمدى، سامح محمد، محمود عباس رفاعى، وبسام محمود.