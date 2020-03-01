شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك فى مران "كامل العدد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق، على هامش تدريب اليوم المقرر له الخامسة مساءً بملعب النادى، وتأتى الجلسة لتوجيه التهنئة للاعبين بعد الفوز على الترجى فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1.

وسجل ثلاثية الزمالك فى مرمى الترجى بلقاء الذهاب كل من المغربى محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، ومحمود علاء من ركلة جزاء، فى الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، فى الدقيقة 27.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريب اليوم، كامل العدد، على ملعب النادى، بعدما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين الأساسيين فى مباراة الترجى التونسى التى أقيمت أول أمس، الجمعة، راحة من المران أمس، السبت، وذلك قبل رحلة الفريق إلى رادس، بعد غد الثلاثاء، على متن طائرة خاصة لخوض مباراة العودة، بعدما فضل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، سفر الفريق على متن طائرة خاصة إلى تونس لمنح اللاعبين مزيدًا من الراحة وتجنبًا لإرهاق اللاعبين فى ظل المباريات المتلاحقة التى يخوضها الأبيض فى البطولات المختلفة، خاصة فى ظل سعى المجلس فى تحقيق رغبة جماهير أبناء ميت عقبة، فى المنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الجارية، بعدما ابتعد اللقب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

ويستعد الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون للسفر إلى تونس فى البعثة التى يرأسها أحمد جلال إبراهيم، بعد غد الثلاثاء، استعدادا لخوض لقاء الإياب أمام الترجى التونسى، المقرر له الجمعة المقبل فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.