سوبر كورة.. اتجاه فى الجبلاية لتخفيف عقوبة إيقاف كهربا لـ 8 مباريات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى، الموقعة عليه بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المصرى التى أقيمت فى الإمارات، وانتهت بفوز الزمالك على الأهلى بركلات الترجيح. لمعرفة تفاصيل اتجاه الجبلاية لتخفيض عقوبة كهربا بالإيقاف 8 مباريات فقط عبر سوبر كورة .. اضغط هنا Advertisements وكانت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البندارى، قررت إيقاف محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه. وسلّم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سيديهات مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك للجنة الاستئناف، برئاسة عادل الشوربجى، ليتم النظر فى التظلم المقدم من النادى الأهلى ضد عقوبة إيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم والذى سينتج عنه تخفيض عقوبة الجناح الدولي. وعلم سوبر كورة أن إدارة الأهلى تلقت تأكيدات خلال الساعات الماضية بإلغاء عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم، وتقليل العقوبة لتصبح إيقاف لبضعة مباريات كما هو الحال بالنسبة لباقى اللاعبين وعلى رأسهم شيكابالا نجم الزمالك.

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