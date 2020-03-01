شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يتصدر ترتيب نهائيات دورى سيدات اليد.. والأهلى ثالثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر فريق سيدات كرة اليد بنادى الشمس ترتيب الدور النهائي بدورى العمومى برصيد 21 نقطة بعد انتهاء الجولة السابعة، فيما يأتى سبورتنج فى المركز الثانى برصيد 17 نقطة، أما فريق الأهلى فيحل فى المركز الثالث برصيد 17 نقطة أيضاً بفارق الأهداف، وسموحة فى المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

أما الزمالك فيحل فى المرتبة الخامسة برصيد 13 نقطة، يليه المعادى بصيد 11 نقطة فى المرتبة السادسة ثم الجزيرة بـ 8 نقاط وأخيرا الطيران برصيد 6 نقاط.

ترتيب السيدات

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وشهدت الجولة السابعة فوز كلا من ، الشمس على الأهلى بنتيجة 25 /17 و سبورتنج على المعادى بنتيجة 25/ 17 والجزيرة على الزمالك بنتيجة 29 /28 وسموحة على الطيران بنتيجة 42 /32 .

فيما تقام الجولة الثامنة يوم 3 مارس الجارى بمواجهات بين كلا من ، المعادى مع الأهلى و الجزيرة مع الشمس و سبورتنج مع سموحة و الطيران مع الزمالك .

بينما تقام الجولة التاسعة يوم 7 مارس بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع الجزيرة و سموحة مع المعادى و الشمس مع الطيران و الزمالك مع سبورتنج .

أما الجولة الخامسة بدوري محترفى الرجال فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى وطلائع الجيش مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع الزمالك وسموحة مع الأوليمبى .

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.

تأهل فريق كرة اليد الأول بنادى الزمالك إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر وذلك بعد انسحاب فريق هوليوليدو من مباراتهما في دور الـ 32 للبطولة والتي كان مقررا لها الأثنين قبل الماضى علي صالة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.