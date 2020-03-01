شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يحقق برونزيتين فى الدورى العالمى بالنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عدد من لاعبى منتخب الكاراتيه فى تحقيق مراكز مختلفة بمنافسات بطولة الدورة العالمى التى تقام بالنمسا، حيث أحرزت ياسمين حمدى الميدالية البرونزية والمركز الثالث فى البطولة، بوزن تحت ٥٥ كجم بعد الفوز على بطلة الصين تايبيه .

كما حقق على الصاوى، لاعب المنتخب، المركز الثالث والميدالية البرونزية أيضا فى منافسات نفس البطولة، بوزن تحت 67 كجم، بالفوز على لاعب النمسا، وفيما يخص رضوى سيد فلم تحقق ميداليات، بل احتلت المركز الخامس، بوزن تحت 50 كجم .

يذكر أن لاعبى منتخب الكاراتيه حققوا 7 ميداليات متنوعة فى بطولة البريميرليج الدولية التى أقيمت فى الإمارات، وحقق لاعبو المنتخب ثلاث ميداليات فضية جاءت من نصيب ياسمين حمدى فى وزن 55 كجم وفريال أشرف فى وزن 68 كجم وشيماء أبو اليزيد فى وزن فوق 68 كجم، كما حصد لاعبو كاتا جماعى على الميدالية البرونزية فى منافسات البطولة، و حقق لاعبو المنتخب 3 برونزيات ايضا عن طريق جيانا فاروق على برونزية وزن 61 كجم، ومنه شعبان فى وزن فوق ٦٨ كجم وعبدالله ممدوح فى وزن ٧٥ كجم.

كان عدد من الحكام المصريين حصلوا على الشارة الدولية على هامش البطولة، وهم كل من عاطف صابر، محمود هاشم، هشام الصادق، سمر عبد الله، وليد حمدلله، أحمد حمدى، سامح محمد، محمود عباس رفاعى، بسام محمود.