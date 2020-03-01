شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق يقود هجوم بيراميدز أمام زاناكو.. والمهدى سليمان يحرس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لبيراميدز تشكيل مواجهة زاناكو الزامبى، المقرر انطلاقها فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، باستاد لوساكا الوطنى بالعاصمة الزامبية، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية فى نسختها السابعة عشرة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: أحمد توفيق، عبد الله بكرى، على جبر، محمد حمدى.

خط الوسط: محمود حمادة ونبيل دونجا وأمامهما إبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإيريك تراورى.

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خط الهجوم: محمد فاروق.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة ، ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخه حيث قدم فى مستوى أكثر من رائع له فى أول مشاركة أفريقية له، جاء فريق بيراميدز فى المركز الأول فى المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من ألفوز فى خمس مباريات وتعادل فى وأحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا فى دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثانى بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربى وصيف النسخة السابقة.

وابتعد ألفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا ، ويواجه ألفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، ألفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما ألفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى ألفائز من حسنية أغادير والنصر.

وأسندت لجنة الحكام بالإتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة اليوم للحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعأونه ليونيل حاسنى من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلى من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر ومن جانبه ، طالب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير ألفنى لبيراميدز لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل للدور التإلى بالبطولة ، لاسيما أن ألفريق اعتاد تحقيق ألفوز خارج أرضه منذ بداية مشواره بالكونفدرالية وأطاح بفرق كبيرة مثل النجمة الكونغولى ، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى ، ويعول فريق بيراميدز على نجمه عبد الله السعيد، والذى سجل هدفين وصنع هدفا فى 8 مشاركات فى الكونفدرالية.