شكرا لقرائتكم خبر عن الأمامية والضامة تضربان جبهة الأهلى اليسرى قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت الإصابة ثنائى الأهلى التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى، خلال مواجهة صن داونز التى أقيمت أمس، السبت، على ملعب استاد القاهرة وحسمها الفريق الأحمر لصالحه بثنائية نظيفة، والتى جاءت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الأهلى وصن داونز تألقا لافتا للجبهة اليسرى التى قادها معلول وأجاى، قبل أن يتعرض معلول لإجهاد فى العضلة الأمامية ويصاب أجاى بإجهاد فى العضلة الضامة، وقلل الجهاز الطبى بالأهلى من تأثير إصابة الثنائى معلول وأجاى على لحاقهما بمباراة العودة، مؤكداً لحاق الثنائى بموقعة بريتوريا.

وتغادر بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز فى 7 مارس المقبل بإياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غد، الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

وتراجعت إدارة النادى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.