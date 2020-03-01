شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق و المقاصة الحالى، اليوم بعيد ميلاده الـ28 حيث إنه من مواليد 1 مارس 1992 بمحافظة البحيرة.

محمد إبراهيم ولد فى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى كروم جناكليس ثم انضم لقطاع الناشئين بنادى الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009 تحت قيادة حسام حسن.

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شارك محمد إبراهيم مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً فى كولومبيا، وأحرز هاتريك فى مرمى منتخب النمسا ليكون أول لاعب مصرى وأفريقى يفعل ذلك.

حصد محمد إبراهيم مع الزمالك تسع بطولات قارية ومحلية منهم 6 كأس مصر، و1 سوبر مصرى سعودى، وواحد سوبر مصرى على حساب الأهلى، وواحد كونفدرالية.

من أجمل أهدافه الهدف التاريخى الذى سجله فى مرمى شاختار دونيتسك الأوكرانى، فى دورة أبو ظبى الودية عندما قطع الكرة من منتصف الملعب وانطلق كالصاروخ من الجهة اليسرى وسدد من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الأوكرانى، وكذلك هدفه فى مرمى النادى المصرى، من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء موسم 2010/2011، فى الدقيقة الأخيرة من المباراة، بالإضافة إلى الهدف الذى سجله فى مرمى جازيللى التشادى، بدور الـ 64 من دورى أبطال افريقيا عام 2013.