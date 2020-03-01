شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قائمة مواجهة صن داونز.. ويستبعد إكرامى وكهربا ورمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة الفريق لرحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز السبت المقبل فى "إياب" ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وضمت قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هانى.

واستبعد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، كلا من شريف إكرامى ومحمود كهربا وحسام عاشور ومحمود وحيد وصالح جمعة لاعتبارات فنية، ورمضان صبحى للإصابة، من قائمة مباراة صن داونز المرتقبة السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غد، الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

وتراجعت إدارة النادى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.