شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد "جنش" فى التدريبات قبل رحلة رادس استعدادا للترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم محمود جنش، حارس الزمالك، فى مران الفريق اليوم، الأحد، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالغياب عن مران أمس، السبت، عقب تواجده على مقاعد البدلاء فى المواجهة الأخيرة أمام الترجى التونسى، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء تواجد "جنش" على مقاعد البدلاء أمام الترجى التونسى ليكون أول ظهور رسمى له بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس، ويستعد الزمالك للسفر إلى تونس بعد غد، الثلاثاء، لخوض لقاء الإياب أمام الترجى التونسى، المقرر له الجمعة المقبل فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين الأساسيين فى مباراة الترجى التونسى التى أقيمت أول أمس، الجمعة، فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، راحة من المران أمس، السبت، وذلك قبل رحلة الفريق إلى رادس على متن طائرة خاصة لخوض مباراة العودة بعدما فضل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، سفر الفريق على متن طائرة خاصة إلى تونس، لمنح اللاعبين مزيدًا من الراحة وتجنبًا لإرهاق اللاعبين فى ظل المباريات المتلاحقة التى يخوضها الأبيض فى البطولات المختلفة، خاصة فى ظل سعى المجلس فى تحقيق رغبة جماهير أبناء ميت عقبة، فى المنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الجارية، بعدما ابتعد اللقب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

وفاز فريق الزمالك على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة فى ذهاب دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا، وسط حضور 30 ألف مشجع، تقدم الترجى فى الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك فى الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقى هدف التقدم فى الدقيقة 72، ومحمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء فى الدقيقة 93.