شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن ملاعب نصف نهائى دورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة الملاعب المقرر أن تستضيف منافسات الدور نصف النهائى من بطولة دورى السوبر، والتى تقام فى الفترة من 5 إلى 16 مارس الجارى .

ووفقا لما أعلنته اللجنة وخاطبت به الأندية المتأهلة لمنافسات نصف النهائى، تقام المباراة الأولى والثانية على ملاعب الأندية الأفضل فى الترتيب، والمباراة الثالثة والرابعة على ملاعب الأندية الأخرى، وحال الاحتكام إلى مباراة خامسة فتقام على ملاعب محايدة تحدد بمعرفة الاتحاد .

وتقام منافسات نصف النهائى بنظام best of 5 أيضا حيث يلتقى كل فريقين 5 مرات، و الفائز فى 3 مباريات يكون هو الحاصل على بطاقة التأهل .

وتأهل إلى قبل النهائى كل من الأهلى والزمالك و الجزيرة و الاتحاد السكندرى .

جاء تأهل الجزيرة بعد التغلب على سموحة فى 3 مباريات من اصل 4، وهو نفس حال الزمالك الذى تغلب على سبورتنج فى 3 مباريات من اصل 4، وفاز الأهلى على التأمين فى 3 مواجهات، وهى نفس نتيجة الاتحاد امام طلائع الجيش .

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ووفقا للمواجهات التى أعلنتها اللجنة فمن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الجزيرة، و الزمالك مع الاتحاد السكندرى، أيام 5 و 7 و 10 و 12 و 16 مارس المقبل.

مواجهى الجزيرة والأهلى الاولى والثانية سيكونا على ملعب الجزيرة والمواجهيتن الثالثة والرابعة سيكونا على ملعب الاهلى وفى حال اللجوء لمواجهة خامسة ستكون على ملعب محايد ..بينما تقام مواجهتى الاتحاد والزمالك الاولى والثانية على ملعب الاتحاد بينما تقام المواجهيتن الثالثة والرابعة على ملعب الزمالك وفى حال اللجوء لمواجهة خامسة ستكون على ملعب محايد .

يذكر أن فريق كرة السلة بنادى الزمالك تعاقد مع المحترف الأمريكى مايك تايلور لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك الفريق فى بطولة لأفروليج، وكذلك دورى السوبر.

ويعد تايلور هو ثالث لاعب محترف يتم التعاقد معه منذ بداية الموسم، حيث كان ستوجلين لاعبا بالفريق ولكنه رحل بعد أزمة مع الجهاز الإدارى، ومن بعده تم التعاقد مع والكر، وفسخ التعاقد أيضا، وأخيرا مايك تايلور.