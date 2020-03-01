شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يدخل دائرة اهتمامات المنتخب بعد تألقه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلى، دائرة اهتمامات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، بعد تألقه اللافت مع الأهلى خلال الفترة الأخيرة، ويعكف الجهاز الفنى للمنتخب على اختيار أفضل العناصر قبل معسكر الفراعنة المقرر انطلاقة فى 23 مارس الجارى استعداداً لمواجهتى توجو فى التصفيات الأفريقية.

ويحرص الجهاز الفنى على متابعة جميع المباريات من خلال عمل جولات مكوكية فى جميع الملاعب المصرية تنفيذا للخطة التى وضعها حسام البدرى لانتقاء أفضل العناصر وإرثاء مبدأ العدل والتأكيد أن باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين.

وتغادر بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة من مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق، ومن المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غد، الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

وتراجعت إدارة النادى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة، واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.

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