شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. رنيم الوليلى تكمل 15 شهرا متتاليا فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف العالمى الجديد لسيدات الاسكواش فى شهر مارس الجارى، وحافظت البطلة المصرية رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة على صدارتها للتصنيف العالمى للشهر الـ15 على التوالى منذ اعتلائها قمة التصنيف فى ديسمبر 2018.

فيما حافظت نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة، على المركز الثانى للشهر الثانى على التوالي بعدما قفزت إلى هذا المركز فى فبراير الماضى، وحلت الفرنسية كاميل سيرم فى المركز الثالث بعد تتويجها ببطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى 2020.

واستقرت نور الشربينى لاعبة سبورتنج وبطلة العالم فى آخر نسختين بالمركز الرابع، وكانت إصابة الركبة قد أعاقت الشربينى عن المشاركة فى الكثير من البطولات الكبرى بالموسم الجارى.

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أما نور الطيب لاعبة هليوبوليس فواصلت الحفاظ على المركز الخامس بعدما كانت تحتل المركز الرابع فى تصنيف يناير الماضى. وواصلت هانيا الحمامى حفاظها على المركز العاشر بقائمة التوب 10 لتضمن المقعد الخامس لمصر فى أول 10 مصنفات على مستوى العالم.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020، كما حصد طارق مؤمن بطولة كأس كندا.