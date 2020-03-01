شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء عقوبة إيقاف كهربا لنهاية الموسم.. اعرف التفاصيل عبر سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مستجدات مثيرة فى ملف أحداث مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، والتى حسمها الفريق الأبيض بركلات الترجيح، بعد خروج أكثر من لاعب عن النص لتتخذ لجنة الانضباط العديد من القرارات التربوية ضد عدد من لاعبى القطبين، وعلى رأسهم محمود عبد المنعم كهربا والذى تم إيقافه حتى نهاية الموسم.

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وسلّم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سيديهات مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك للجنة الاستئناف، برئاسة عادل الشوربجى، ليتم النظر فى التظلم المقدم من النادى الأهلى ضد عقوبة إيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم والذى سينتج عنه تخفيض عقوبة الجناح الدولي.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، كشف أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى قرر استبعاد رمضان صبحى ومحمود كهربا من لقاء العودة أمام صن داونز فى جنوب أفريقيا.

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وأوضح سيد عبدالحفيظ، فى تصريحات تليفزيونية، أن السويسرى فايلر قرر اصطحاب نفس قائمة لقاء الذهاب والتى تتكون من 20 لاعبا والمقرر لها السفر غدا الى جنوب أفريقيا .

وتغادر بعثة الأهلى إلى جنوب إفريقيا غدا الأحد برئاسة محمود الخطيب استعدادا لمواجهة صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 7 مارس وتغادر البعثة القاهرة برفقة فريق صن داونز.

قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، تولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب أفريقيا .