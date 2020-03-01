شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. محمد الشوربجي يحافظ على الصدارة للشهر الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف العالمى الجديد للرجال فى شهر مارس الجارى، وشهد حفاظ محمد الشوربجى على الصدارة للشهر الثانى على التوالي، والتى استعادها فى تصنيف فبراير الماضى من جديد بعد 11 شهراً متتالياً من هيمنة على فرج لاعب وادى دجلة على القمة.

وكان محمد الشوربجى قد توج ببطولة جى بى مورجان فى يناير الماضي، والتى تعد أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى 2020، وهو ما ساعد الشوربجى على استعادة صدارة التصنيف من جديد، خاصة أنه منذ بداية الموسم حصد ثلاث بطولات كان أولها الصين المفتوحة ثم سان فرانسيسكو وأخيراً جى بى مورجان. وفى المركز الثانى جاء على فرج، لاعب وادى دجلة، الذى غاب عن المشاركة فى بطولة العالم الفردية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى، كما ودع بطولة جى بى مورجان من نصف النهائي. وحافظ طارق مؤمن لاعب الجزيرة وبطل العالم فى النسخة الأخيرة على المركز الثالث فى تصنيف شهر فبراير، وكذلك حافظ كريم عبد الجواد لاعب الأهلى على المركز الرابع، لتؤمن مصر هيمنتها على المربع الذهبى بقائمة أفضل 10 لاعبيين فى العالم.



تصنيف الرجال

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وواصل مروان الشوربجي الحفاظ على المركز الثامن، فيما خرج محمد أبو الغار من قائمة التوب 10 بعد تراجعه مركزين لتراجع نتائجه الأخيرة واستقر بالمركز الحادي عشر.

وتقدم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم للناشئين إلى المركز ال 18.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020، كما حصد طارق مؤمن بطولة كأس كندا.