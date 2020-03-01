سوبر كورة يكشف حقيقة إضراب لاعبى الزمالك عن المران قبل رحلة رادس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الأخيرة بعض الأنباء حول إضراب لاعبى فريق الزمالك عن خوض التدريبات لعدم حصولهم على المستحقات الخاصة بهم، قبل السفر إلى تونس استعداداً لمواجهة الترجى فى المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، بتوقيت القاهرة، فى إياب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها باستاد رادس.

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ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مرانه اليوم على ملعب النادى بميت عقبة، قبل أن تسافر بعثة الأبيض، التى يرأسها أحمد جلال إبراهيم بعد غد، الثلاثاء، إلى تونس، حيث قررت إدارة قلعة ميت عقبة، برئاسة مرتضى منصور، سفر الفريق على متن طائرة تجنبًا لتعرض اللاعبين للإرهاق من تكرار الرحلات الخارجية، خاصة بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحصل لاعبو الزمالك الأساسيين، أمس، السبت، على راحة بعدما نجح الفريق فى الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة فى ذهاب دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الماضى، وسط حضور 30 ألف مشجع، تقدم الترجى فى الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك فى الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقى هدف التقدم فى الدقيقة 72، ومحمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء فى الدقيقة 93