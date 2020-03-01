بيراميدز يعلن تشكيله لمواجهة زاناكو في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيله لمواجهة زاناكو بطل زامبيا في لوساكا، بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. حراسة المرمى: مهدي سليمان. خط الدفاع: محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر - أحمد توفيق. Advertisements خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إيريك تراوري. خط الهجوم: محمد فاروق. ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - إسلام عيسى - جون أنطوي - دودو الجباس - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون. وخرج من قائمة الفريق كل من: أحمد دعدور - طارق طه - عمر العيوني - محمد فتحي.

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