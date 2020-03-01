الليلة.. الأهلي يطير بـ20 لاعبا مع صنداونز إلى جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تتوجه بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز في بريتوريا بتمام الساعة الثالثة عصر السبت المقبل في إياب ربع النهائي، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بثنائية نظيفة أمس السبت.

وأفاد مراسل يلا كورة أن الأهلي سيسافر إلى جنوب إفريقيا في نفس الطائرة مع صنداونز في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الأحد.

وكانت أول رحلة طيران إلى جنوب إفريقيا بعد الأحد يوم الثلاثاء المقبل، لذلك فضَّل الأهلي السفر اليوم للحصول على فترة كافية يستعد خلاها للمباراة الحاسمة.

ويبدأ تجمع بعثة الأهلي في مطار القاهرة في التاسعة مساء اليوم الأحد استعدادا لرحلة جنوب إفريقيا.

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من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، أن الفريق سيخوض تدريباته على ملعب الجامعة في بريتوريا.

وأضاف أن المدير الإداري سمير عدلي، الذي توجه إلى جنوب إفريقيا أمس السبت، قام بحجز الملعب استعدادا لاستقبال تدريبات الفريق.

وسيخوض الأهلي أحد تدريباته على ملعب لوكاس موريبي الذي يحتضن اللقاء وفقا للائحة الاتحاد الإفريقي.

وأوضح عبد الحفيظ أن عدلي طمأنه على كافة الإجراءات التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي، خاصةً ما يتعلق بحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقالات وغيرها من الأمور التنسيقية.

واستدعى المدير الفني السويسري رينيه فايلر نفس القائمة التي خاض بها لقاء الذهاب، لتشهد استمرار استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا، حيث ضمت 20 لاعبا كالتالي:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.