وكيل إيهاب جلال يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضات المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أكد تامر النحاس، وكيل أعمال إيهاب جلال المدير الفني السابق للنادي المصري البورسعيدي على عدم وجود أي مفاوضات رسمية تمت من جانب نادي مصر للمقاصة مع المدرب.

ورحل إيهاب جلال مؤخرا عن تدريب المصري، رغم تأهل الفريق لربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال وكيل إيهاب جلال في تصريحات لـ"الخليج 365" "في الوقت الحالي لا يوجد أي مفاوضات من جانب المقاصة مع المدرب من أجل تولي تدريب الفريق".

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وتابع "إيهاب جلال بعد الرحيل عن المصري، قرر الحصول على راحة لنهاية الموسم وبعد ذلك التفكير في العودة للعمل من جديد ومناقشة العروض".

واستمر "لكن هناك علاقات طيبة دائما تجمع بين إيهاب جلال ومسؤولي نادي مصر المقاصة، المدرب حقق معهم نجاحات وقضى فترة مميزة بالفريق الفيومي".

واختتم "حال قامت ادارة المقاصة بالتفاوض رسميا مع إيهاب جلال قد يعدل عن قراره بشأن الراحة لنهاية الموسم من أجل فريقه القديم".

مصر المقاصة يتولى تدريبه في الوقت الحالي إيمانويل أمونيكي خلفا لأحمد حسام "ميدو"، ويحتل الفريق المركز الـ16 بترتيب جدول المسابقة.