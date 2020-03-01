بالفيديو.. ميسي لم يعد مخيفا في الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

"لم يعد ليونيل ميسي مخيفًا في مواجهة ريال مدريد بالكلاسيكو"، هكذا عنونت صحيفة "ماركا" تقريرها عن الصيام التهديفي الذي يعاني منه النجم الأرجنتيني وقائد الفريق الكتالوني في مواجهة الفريق الملكي.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو" في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بالجولة الـ26 للدوري الإسباني.

ميسي ينتظر "الانفجار" في الكلاسيكو.. فهل يفعلها؟ شاهد الفيديو التالي: