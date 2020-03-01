تعرض أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني، وفريق ويست بروميتش الإنجليزي، للإصابة خلال مباراة فريقه أمس السبت أمام ويجان أثليتيك والتي أنتهت بخسارة فريقه بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوريالإنجليزي للدرجة الأولى، "الشامبيونشيب".
ولم يستطع أحمد حجازي استكمال اللقاء، ليخرج بعد دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني، وأشارت التقارير إلى أن إصابةحجازي، في أوتار الركبة، ولم يتم مدة الغياب بعد.
شهد اللقاء مشاركة لاعب المنتخب الوطني، سام مرسي مع ويجان، وتسجيله لهدف فوز فريقه.
ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي منتخب توجو في تصفيات أمم أفريقيا 2021 يومي 26 و29 من الشهر الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حجازي يتعرض للإصابة مع ويست بروميتش وسام مرسي يسجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.