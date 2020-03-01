أحمد حجازي يتعرض للإصابة مع ويست بروميتش وسام مرسي يسجل

تعرض أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني، وفريق ويست بروميتش الإنجليزي، للإصابة خلال مباراة فريقه أمس السبت أمام ويجان أثليتيك والتي أنتهت بخسارة فريقه بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري

الإنجليزي للدرجة الأولى، "الشامبيونشيب".

ولم يستطع أحمد حجازي استكمال اللقاء، ليخرج بعد دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني، وأشارت التقارير إلى أن إصابة

حجازي، في أوتار الركبة، ولم يتم مدة الغياب بعد.

شهد اللقاء مشاركة لاعب المنتخب الوطني، سام مرسي مع ويجان، وتسجيله لهدف فوز فريقه.

Advertisements

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي منتخب توجو في تصفيات أمم أفريقيا 2021 يومي 26 و29 من الشهر الحالي.