يلا شوت – يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا علي نظيره إيفرتون مساء الأحد المقبل الموافق 1 مارس، ضمن منافسات الأسبوع 28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2019-2020.

تقام المباراة علي ملعب جوديسون بارك في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

يبحث الشياطين الحمر عن الفوز بالمباراة ومواصلة نتائجه الإيجابية خاصة بعد الفوز في الجولة الماضية علي واتفورد بثلاثية نظيفة، والتعادل مع ضيفه كلوب بروج البلجيكى في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع بجدول ترتيب

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البريميرليج برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.



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لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )