ينتظر مانشستر يونايتد بيان جاهزية أنتوني مارسيال من عدمها للمشاركة مع الفريق في المباراة القادمة ضد إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها بعد غد على ملعب جوديسون بارك.
كان المهاجم الفرنسي قد غاب عن مواجهة كلوب بروج بالأمس في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز يونايتد بخماسية نظيفة، وأوضح أولي جونار سولشاير أن غياب مارسيال عن المباراة جاء نتيجة تعرضه لإصابة في الفخذ خلالالحصة التدريبية التي أجراها الفريق أول أمس.
في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة الأمس، قال المدير الفني النرويجي: “مارسيال تعرض لإصابة في تدريب الأمس”.
“لقد خضع لفحص طبي وتبين أنه يعاني من إصابة في الفخذ”.
في ذات السياق، أكد سولشاير أن حجم الإصابة وفترة غياب مارسيال لن يتم تحديدهما قبل خضوعه لمزيد من الفحوصات اليوم.
وإذا لم يلحق المهاجم الذي سجل 15 هدفًا مع يونايتد هذا الموسم بمباراة الأحد، فمن المتوقع أن يحل محله المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، والذي سجل أول أهدافه بقميص يونايتد في مباراة الأمس ضد كلوب بروج.
وأضاف سولشاير: “أوديون أثبت أنه مهاجم ممتاز، وسيكون جاهزًا للعب يوم الأحد”.
لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
كانت هذه تفاصيل خبر يلا شووت MATCH United مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.