يلا شووت MATCH United مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS

ينتظر مانشستر يونايتد بيان جاهزية أنتوني مارسيال من عدمها للمشاركة مع الفريق في المباراة القادمة ضد إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها بعد غد على ملعب جوديسون بارك.

كان المهاجم الفرنسي قد غاب عن مواجهة كلوب بروج بالأمس في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز يونايتد بخماسية نظيفة، وأوضح أولي جونار سولشاير أن غياب مارسيال عن المباراة جاء نتيجة تعرضه لإصابة في الفخذ خلال

الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أول أمس.

في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مباراة الأمس، قال المدير الفني النرويجي: “مارسيال تعرض لإصابة في تدريب الأمس”.

“لقد خضع لفحص طبي وتبين أنه يعاني من إصابة في الفخذ”.



في ذات السياق، أكد سولشاير أن حجم الإصابة وفترة غياب مارسيال لن يتم تحديدهما قبل خضوعه لمزيد من الفحوصات اليوم.

وإذا لم يلحق المهاجم الذي سجل 15 هدفًا مع يونايتد هذا الموسم بمباراة الأحد، فمن المتوقع أن يحل محله المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، والذي سجل أول أهدافه بقميص يونايتد في مباراة الأمس ضد كلوب بروج.

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وأضاف سولشاير: “أوديون أثبت أنه مهاجم ممتاز، وسيكون جاهزًا للعب يوم الأحد”.



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