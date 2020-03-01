فيروس كورونا يضرب يوفنتوس.. وقرار بتعليق النشاط

اتخذ نادي يوفنتوس الإيطالي قرارًا بتعليق نشاط فريق تحت 23 سنة، وإيقاف جميع حصصه التدريبية ووضع لاعبيه في الحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، ووصول عدد المصابين إلى 1049، والوفيات إلى 29 حالة.

وعبر موقعه الرسمي، أوضح يوفنتوس أن القرار جاء بعد ظهور 4 إصابات بين لاعبي فريق بيانيزي، بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

وأشار النادي إلى أن فريق تحت 23 سنة، واجه بيانيزي يوم 23

فبراير الماضي، وهو ما دعاه لاتخاذ هذا الإجراء.

أكدت إدارة يوفنتوس أن لاعبي الفريق لم يظهر عليهم أي أعراض حتى الآن، ويخضعون حاليًا للإشراف الطبي.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي أجلت مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان إلى شهر مايو المقبل، كما أجلت العديد من المباريات كإجراء وقائي.