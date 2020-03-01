الأهلي يعلن قائمة مواجهة صن داونز في جنوب أفريقيا

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لرحلة جنوب أفريقيا، لمواجهة صن داونز يوم السبت القادم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي كلًا من:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ،

وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

يذكر أن الأهلي يلتقي صن داونز بجنوب أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا أمس على صن داونز 2-0 في مباراة الذهاب بدور الثمانية.