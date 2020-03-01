بث مباشر ..مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اليوم اون لاين في الدوري الإنجليزي

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه واثق في أن فريقه لن يتخاذل مرة أخرى عندما يحل ضيفا على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد بعد هزيمته الكبيرة 0/4 في ملعب غوديسون بارك الموسم الماضي.

ووصف سولشاير الخسارة في أبريل نيسان من العام الماضي بأنها كانت ”الموقف الأسوأ“ له كمدرب لمانشستر يونايتد وقال إنه قرر عندها بدء العمل على إعادة بناء فريقه.

وقال سولشاير للصحفيين قبل رحلته إلى غوديسون بارك مطلع الأسبوع المقبل إن الخسارة الكبيرة ”كان الموقف الأسوأ بالنسبة لي. كان تخاذلا. لم نكن أنفسنا“.

وأضاف ”كما قلت غير مرة من قبل فإن بناء روما لم يكتمل في يوم واحد. لكن الثقافة

واللياقة والزمالة والروح وربما التفاهم بين اللاعبين تحسنت“.

وأكمل المدرب النرويجي ”أنا واثق بنسبة 100% أننا سنقدم أداء أفضل هذه المرة“.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين متخلفا بفارق 3 نقاط عن تشيلسي اللندني الرابع ومتفوقا بفارق 5 نقاط على إيفرتون صاحب المركز الحادي عشر.

وبفوزه الليلة الماضية 5/0 على كلوب بروج البلجيكي في الدوري الأوروبي وضمان التأهل لدور الـ16 عزز مانشستر يونايتد مسيرته الخالية من الهزيمة في كل البطولات إلى 7 مباريات.

وشهدت المباراة تألق اللاعب الجديد برونو فرنانديز الذي أحرز هدف الافتتاح لفريقه من ركلة

جزاء ثم هيأ فرصا للتهديف لزميليه أوديون إيغالو وسكوت مكتوميناي.

وعنه قال سولشاير: ”يحب كرة القدم ويحب التواجد مع زملائه ويسعى لتحسين أدائه.. وجوده يشكل دفعة كبيرة جدا لنا“.

وهز إيغالو الشباك للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق على سبيل الإعارة قادما من شنغهاي شينهوا الصيني في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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وسيكون إيغالو جاهزا لمباراة الأحد إذا ما استمر غياب أنطوني مارسيال بسبب إصابة في الفخذ.

وأشاد سوشاير باللاعب النيجري قائلا: ”بالتأكيد كشف أوديون عن نوعية المهاجمين التي ينتمي إليها.. وهو جاهز لمباراة الأحد. وبصراحة لا أعرف وضع أنطوني (مارسيال) بدقة“



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لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )