بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لإستضافة إيفرتون فريق مانشستر يونايتد في أهم مباريات اليوم الأحد 1-3-2020 لحساب الأسبوع الـ28، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “جواد بدة”، ستنطلق في تمام الساعة 14:00بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “جوديسون بارك”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “كريس كافانا”.

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلاً على فريق إيفرتون في ملعب “جوديسون بارك”، بمدينة ليفربول، ضمن منافسات الجولة 28 من مباريات الدوري

الإنجليزي الممتاز، ويدخل الشياطين الحمر المباراة بمعنويات عالية بعد التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد إكتساحهم فريق “كلوب بروج” بخماسية نظيفة.





وسيسعى المانيو إلى إستغلال سقوط “تشيلسي” منافسه المباشر على حجز المركز الرابع، والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، في فخ التعادل مع “بورنموث” أمس، بتحقيق الإنتصار اليوم على إيفرتون لتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 41

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نقطة من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 11 مناسبة وتعادل في 8، وخسر مثلها، وسجل 41 هدفًا، واهتزت شباكه في 29 مرة.

في المقابل يدخل إيفرتون الفريق المضيف المباراة، متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، وعينه على تحقيق الفوز، لتعويض خسارة الجولة الماضية امام “آرسنال” بنتيجة (3-2)، من اجل المنافسة على مقعد يؤهله إلى الدوري الأوروبي.



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