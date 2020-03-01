شباب سموحة للجودو يتألق في بطولة الجمهورية

حقق شباب الجودو بنادي سموحة نتائج مميزة خلال مشاركتهم فى منافسات بطولة الجمهورية تحت 18سنة.
حيث حصدت اللاعبة جنى أيمن جابر الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد ظهورها بمستوى فنى بدى عالي جدًا، أهلها للفوز على بطلة الزهور وبطلةusa محتكري هذا الوزن منذ سنوات.
كما حقق اللاعبون محمد قنطوش وعمر شادى وفارس الحديدى وكريم صبحى ونور محمد حسن المركز الثالث والميدالية البرونزية.
استطاع اللاعب إبراهيم أحمد إسماعيل الحصول علىالمركز الخامس، على الرغم من تعرضه للإصابة التى حرمته من الحصول على مركز متقدم بعد ظهوره بمستوى مميز وإنهاء مبارياته بالنقطه الكاملة.
الجهاز الفنى لجودو سموحة:
أحمد يحيي فضل الله مديرًا فنيًا، إيناس القماش مدربة الآنسات، وليد مختار مدربًا عامًا، حسن سعيد الشونى مدربًا، أحمد عصام مدربًا، سامى يوسف إداريًا.
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