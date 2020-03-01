جمباز سموحة يحصد بطولة الجمهورية للأيروبيك

واصل فريق سموحة لجمباز الأيروبيك نتائجه الرائعة وحصده للمراكز الأولى والميداليات المختلفة خلال اشتراكه في بطولة الجمهورية الأولى والمقامة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر فردى الآنسات تحت 11سنة (2009). حصدت 18 نجمة المركز الأول والميدالية الذهبية وهن: جادا أحمد وجيه وسلمى إبراهيم أحمد وحلا علاء عزمى وفريدة وائل مصطفى وخديجة تامر يسري ورقية هانى فؤاد ومريم أمير أحمد وجودى محمد كامل ودانية باسم سعيد وسجا ماجد أحمد وجنة مهاب أحمد وصفاء محمد السيد ويارا ياسر أبو بكر وخديجة هانى فؤاد ودانية أمير موسى ويارا هانئ أحمد وجميلة محمد سمير وآية على محمد محمد. وحصدت النجمتان سما ساهر سمير وسلمى أحمد صبرى المركز الثاني والميدالية الفضية. الفردى بنين تحت 11 سنة: حصد النجم ياسين مصطفى محمود المركز الأول والميدالية الذهبية. الفردى بنين تحت 9 سنوات: حصد النجمان ياسين أحمد محمد وآسر عبدالمحسن بدوى المركز الخامس. الثلاثى مرحله تحت 11 سنة: Advertisements حصد 16 ثلاثى المركز الأول والميدالية الذهبية، وهن: رقية حسن يوسف وساندرا هشام رأفت ولوجين محمد عبدالمجيد ودانية أمير موسى وخديجة هانى فؤاد ورقيه هانى فؤاد وياسين مصطفى محمود وخديجة تامر يسري وجادا أحمد وجيه وعلياء خالد فتحى وجيداء أمير عدلى وريماس إيهاب خميس وجودى محمد عبدالعال وجودى تامر رمضان وحبيبة هشام سعيد وصفاء محمد السيد وفريدة وائل مصطفى ومريم أمير أحمد ومنة الله أحمد جابر وملك محمد مصطفى ورغد سهيل عزت وزينة عماد إسماعيل ودانيه عبدالرحمن السيد وفريدة محمد أحمد وجميلة محمد سمير وآية على محمد وجودى محمد كامل وريتال على أحمد ويارا محمد فتحى وحنين محمود الوجيه وحلا علاء عزمى ويارا ياسر أبو بكر وسجا ماجد أحمد ولينه محمد حاتم وبيسان إسلام عصمت وسارة محمود حامد وجيداء وليد محمود وفريدة محمد حمدي وكارفن زكريا شحاتة ونور أحمد محمد وكريمة عصام عادل وكرمة أحمد مصطفى وليلى عمرو أحمد ونور حسام الدين السيد ولمار أحمد فؤاد ودانية باسم سعيد ويارا هانئ أحمد وجنة مهاب أحمد. هانى فؤاد وياسين مصطفى محمود وخديجة تامر يسري وجادا أحمد وجيه وعلياء خالد فتحى وجيداء أمير عدلى وريماس إيهاب خميس وجودى محمد عبدالعال وجودى تامر رمضان وحبيبة هشام سعيد وصفاء محمد السيد وفريدة وائل مصطفى ومريم أمير أحمد ومنة الله أحمد جابر وملك محمد مصطفى ورغد سهيل عزت وزينة عماد إسماعيل ودانيه عبدالرحمن السيد وفريدة محمد أحمد وجميلة محمد سمير وآية على محمد وجودى محمد كامل وريتال على أحمد ويارا محمد فتحى وحنين محمود الوجيه وحلا علاء عزمى ويارا ياسر أبو بكر وسجا ماجد أحمد ولينه محمد حاتم وبيسان إسلام عصمت وسارة محمود حامد وجيداء وليد محمود وفريدة محمد حمدي وكارفن زكريا شحاتة ونور أحمد محمد وكريمة عصام عادل وكرمة أحمد مصطفى وليلى عمرو أحمد ونور حسام الدين السيد ولمار أحمد فؤاد ودانية باسم سعيد ويارا هانئ أحمد وجنة مهاب أحمد. كما حصد المركز الثاني والميدالية الفضية الثلاثى: لينة محمد هلال وربى محمد محمود وسرين ياسر عبدالفتاح. الخماسى مرحله تحت 11 سنة: حصد 10 خماسى المركز الأول والميدالية الذهبية وهن: لينه محمد هلال وسرين ياسر عبدالفتاح وحلا أحمد محمود وأسر عبدالمحسن بدوى وربى محمد محمود ورقية حسن يوسف وساندرا هشام رأفت وليلى عمرو أحمد ونور حسام الدين السيد ولمار أحمد فؤاد ودانية امير موسى وخديجة هانى فؤاد ورقيه هانى فؤاد وفريدة وائل مصطفى وحلا علاء عزمى وخديجة تامر يسري وجادا احمد وجيه وجميله محمد سمير وايه على محمد وجودى محمد كامل ومنه الله أحمد جابر وملك محمد مصطفى وملك محمد إبراهيم ورغد سهيل عزت وجودى اسلام احمد وزينه عماد اسماعيل ودانيه عبد الرحمن السيد وفريدة محمد أحمد و ريتال على احمد وحنين محمود الوجيه ويارا ياسر أبو بكر وسجا ماجد أحمد وجنة مهاب احمد ويارا هانئ أحمد ودانيه باسم سعيد ولينه محمد حاتم وبيسان إسلام عصمت وسارة محمود حامد ويارا محمد فتحى وحلا محمد عبدالله وجيداء وليد محمود وفريدة محمد حمدي وكارفن زكريا شحاتة وجنة إبراهيم عبدالمجيد وكنزى وليد ياقوت ونور أحمد محمد وكريمة عصام عادل وكرمه أحمد مصطفى ومريم إبراهيم السيد وليلى ياسر على. هانى فؤاد وفريدة وائل مصطفى وحلا علاء عزمى وخديجة تامر يسري وجادا احمد وجيه وجميله محمد سمير وايه على محمد وجودى محمد كامل ومنه الله أحمد جابر وملك محمد مصطفى وملك محمد إبراهيم ورغد سهيل عزت وجودى اسلام احمد وزينه عماد اسماعيل ودانيه عبد الرحمن السيد وفريدة محمد أحمد و ريتال على احمد وحنين محمود الوجيه ويارا ياسر أبو بكر وسجا ماجد أحمد وجنة مهاب احمد ويارا هانئ أحمد ودانيه باسم سعيد ولينه محمد حاتم وبيسان إسلام عصمت وسارة محمود حامد ويارا محمد فتحى وحلا محمد عبدالله وجيداء وليد محمود وفريدة محمد حمدي وكارفن زكريا شحاتة وجنة إبراهيم عبدالمجيد وكنزى وليد ياقوت ونور أحمد محمد وكريمة عصام عادل وكرمه أحمد مصطفى ومريم إبراهيم السيد وليلى ياسر على. وأخيرا حصد الزوجى أسر عبدالمحسن بدوى وحلا أحمد محمود وياسين أحمد محمد وجيداء أحمد محمد المركز الأول والميدالية الذهبية.‏

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمباز سموحة يحصد بطولة الجمهورية للأيروبيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.