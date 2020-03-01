رياضة | عبد الحفيظ يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

قام سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإجراء اتصالا هاتفيا بسمير عدلي، المدير الإداري بالجهاز الفني والمتواجد في جنوب إفريقيا؛ من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة في بريتوريا استعدادا لمواجهة صن داونز.

وأوضح «عبد الحفيظ» أن «عدلي» طمأنه على كافة الإجراءات التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي خاصة ما يتعلق بحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقالات وغيرها من الأمور التنسيقية.

وتغادر بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في الحادية عشرة والنصف مساء اليوم إلى جنوب إفريقيا؛ لمواجهة صن داونز الثالثة عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي أمس فوزًا ثمينًا على صن داونز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.