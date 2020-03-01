رياضة | الأهلي يحدد ملعب التدريبات في جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض تدريباته على ملعب الجامعة في بريتوريا؛ استعدادا لمواجهة صن داونز السبت المقبل.

وأضاف أن سمير عدلي، المدير الإداري الذي توجه إلى جنوب إفريقيا أمس السبت، قام بحجز الملعب استعدادا لاستقبال تدريبات الفريق على أن يخوض الأهلي أحد تدريباته على ملعب لوكاس موريبي الذي يحتضن اللقاء وفقا للائحة الاتحاد الإفريقي.

وتغادر بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في الحادية عشرة والنصف مساء اليوم؛ لمواجهة صن داونز الثالثة عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي أمس فوزًا ثمينًا على صن داونز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.