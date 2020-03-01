رياضة | مانشستر يونايتد يستعيد "راشفورد" قبل انتهاء الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يستعيد "راشفورد" قبل انتهاء الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زفت التقارير الطبية خبراً ساراً لنادي مانشستر يونايتد وجماهيره بشأن نجم الفريق المصاب ماركوس راشفورد.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن التقارير الطبية الصادرة من النادي الإنجليزي صباح اليوم، أفادت بأن راشفورد قد يعود مجدداً للمشاركة في المباريات قبل انقضاء الموسم الحالي.

وخضع راشفورد لفحص طبي صباح اليوم، جاءت نتائجه إيجابية للغاية، حيث أشارت إلى أنه سيعود للمشاركة في المباريات مطلع مايو المقبل.

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وكان راشفورد قد تعرض لكسر مضاعف في القدم خلال مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون واندررز في يناير الماضي.

وكانت التقارير الطبية قد أفادت بأن صاحب الـ22 عاماً سيغيب حتى نهاية الموسم، بالإضافة لبطولة يورو 2022 المقبلة مع المنتخب الإنجليزي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ملعب جوديسون بارك مساء اليوم، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.