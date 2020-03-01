رياضة | الكلاسيكو يرفع شعار 4-4-2

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تترقب جماهير كرة القدم على مستوى العالم بشغف كبير مساء اليوم الأحد مباراة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة والتي تجمع الفريقين بملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وتمثل تلك المباراة أهمية كبيرة للفريقين، كونها فاصلة في مشوار الليجا، رغم تبقي 12 مباراة كاملة على نهاية الدوري.

وأعطى فارق النقطتين لمصلحة برشلونة المتصدر المباراة أهمية كبيرة، وذلك لأن الفريقين ليس بمأمن من الخروج الأوروبي، وتبقى تلك البطولة الوحيدة أمامها لإنقاذ موسميهما، بعد أن ودعا كأس الملك سوياً من ربع النهائي.

وبحسب الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم، فإن بنسبة كبيرة، سيدخل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وكيكي سيتين مدرب برشلونة المباراة برباعي وسط صريح، مع الإعتماد على ثنائي هجومي، أحدهما مهاجم صريح والآخر مهاجم متحرك.

وتأتي تلك الرغبة في خوف كلاً من المدربين في الخسارة، والتي ستصدر توتراً كبيراً للفريق المنهزم.

وبالنظر لريال مدريد، من المقرر أن يعتمد زيدان على الرباعي كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي، وأمامهما كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، لتصبح تشكيلة ريال مدريد المتوقعه كالتالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

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خط الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - فيرلان ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

بالنسبة لبرشلونة، فالأمور لا تختلف كثيراً، حيث يبدو سيتين أقرب لهذا الفكر، بالإعتماد على سيرجي بوسكيتس وفرانكي دي يونج وأرثر وأرتورو فيدال، وأمامهما أنطوان جريزمان وليونيل ميسي، ليصبح تشكيل برشلونة المتوقع كالتالي.

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: جونيور فيربو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو.

خط الوسط: أرثر ميلو - فرانكي دي يونج - سيرجي بوسكيتس - أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان